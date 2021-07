Une stèle Arnaud Beltrame inaugurée à Villenave d'Ornon, "il nous a montré une voie" estime le maire

Villenave-d'Ornon va inaugurer, ce mercredi,une stèle en la mémoire d'Arnaud Beltrame. Ce gendarme avait été tué dans l'attaque terroriste de Trèbes, dans l'Aude, le 23 mars 2018. Il avait échangé sa vie contre une femme retenue en otage par le djihadiste Redouane Lakdim.

Trois ans après sa mort, la commune girondine a décidé de rendre hommage au colonel Beltrame avec qui elle n'a pourtant aucun lien, si ce n'est les valeurs que le maire divers-droite Patrick Pujol veut mettre en avant : "Dans le monde tel qu'il évolue aujourd'hui, et la vitesse à laquelle évolue malheureusement le manque de repères au niveau de la société, Arnaud Beltrame doit être mis en avant car il nous a montré une voie, martèle l'élue. Et cette voie, c'est le courage jusqu'au bout, pour combattre la barbarie et la division des hommes. Et nous, au niveau local, on doit mettre en place dans l'environnement collectif des symboles forts".

Ce symbole prend la forme d'une stèle, posée sur un mur de pierre entourant un olivier. "Un arbre symbole de fidélité, de puissance et d'éternité, souligne Patrick Pujol. Ce que l'on veut, ajoute-t-il, c'est que les gens puissent s'imaginer ce que ça peut être que cette héroïsme et se dire que demain, on a besoin de personne comme le colonel Beltrame."

La cérémonie d'inauguration est prévue sur la place du Bourg, ce mercredi, à 12h.