Une stèle en hommage au militaire Alain Bertoncello dévoilée à Montagny-les-Lanches

Montagny-les-Lanches, France

Le 10 mai dernier, le Haut-Savoyard Alain Bertoncello, commando Marine, était tué au Burkina Faso en sauvant quatre otages kidnappés, dont deux français. Ce jour-là un de ces frères d'armes perd également la vie, Cédric de Pierrepont. Tout deux étaient membre du commando Hubert.

Moment de recueillement devant le monument aux morts, où est gravé le nom d'Alain Bertoncello. © Radio France - Luc Chemla

Six mois après le drame, une stèle en son honneur a été dévoilée dans son village natal, à Montagny-les-Lanches. Pour l'occasion, de nombreux élus ont fait le déplacement mais aussi des représentants de la gendarmerie, le sous-préfet de Haute-Savoie, de haut-gradés militaires, sans oublier les habitants de la commune et des villes alentours. Plusieurs frères d'armes d'Alain Bertoncello ont également fait le déplacement.

Plusieurs centaines de personnes sont venues rendre hommage à Alain Bertoncello. © Radio France - Luc Chemla

L'hommage commence devant le monument aux morts, où son nom a été gravé. Les noms de tous les militaires, nés dans la commune et mort au combat, sont également cités. Tout le monde se dirige ensuite près de l'entrée de l'église du village, où est érigée la stèle.

Le monument aux morts. © Radio France - Luc Chemla

C'est la maire de la commune qui dévoile la stèle, où il est notamment gravé : "Pour que jamais ne soit oublié son engagement pour la France."

C'est la maire de Montagny-les-Lanches qui a dévoilé la stèle. © Radio France - Luc Chemla

La famille est en larmes. Pour le père, Jean-Luc, c'est "beaucoup d'honneur et beaucoup de tristesse. J'imagine que par ce biais là, Alain va continuer à être un exemple. Cela permet de continuer à se souvenir et notamment de la raison de son départ."

C'est également un moment important pour le capitaine du commando Hubert. "On demande beaucoup à nos opérateurs alors le moins que l'on puisse faire c'est d'être présent les uns pour les autres, pour que le sacrifice qu'on leur demande ait un sens."

La stèle en hommage à Alain Bertoncello. © Radio France - Luc Chemla

La maire de Montagny-les-Lanches, Monique Pimonow, est l'une des personnes à l'origine de cette stèle. "Tout l'été on a eu des gens de passage qui voulait se recueillir sur sa tombe or, elle n'est pas ici mais vers Montélimar. Les gens étaient donc gens déçus. On a ainsi pris la décision , avec l'accord de la famille, d'ériger cette stèle. Elle montre montre qu'il est avec nous malgré tout. On voulait marquer le coup. On ne veut pas que l'on oublie son courage et son engagement pour la France. "