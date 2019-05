Une styliste de Haute-Savoie crée un boxer en bambou pour ces Messieurs

Installée sur la pépinière d'entreprises de Pérrignier, une jeune styliste de Haute-Savoie, Sabine Savoye s'est lancée il y a un an dans la création de boxer en fibres naturelles de bambou. Des sous-vêtements, dont, autre originalité, la ceinture en V épouse toutes les formes de Monsieur.

La marque de sous-vêtements en bambou Greenzzly est née il y a un an au bord du Léman

Perrignier, France

Messieurs, et si vous vous habilliez en bambou!

Une jeune cheffe d'entreprise haut-savoyarde, professionnelle du textile et de la lingerie, Sabine Savoye a ramené cette idée d'un voyage professionnel en Chine, et a lancé il y a un an sa marque, Mister GREENZZLY.

Une ceinture en V pour toutes les morphologies - Jy Hell photographe

Autre originalité de Greenzzly, des formes adaptées à toutes les formes, des plus rondes aux plus musclées.

Greezzly se décline en huit modèles pour hommes et 2 pour femmes - Jy Hell photographe

Sabine SAVOYE crée ses sous-vêtements sur la pépinière d'entreprise de Pérrignier sur les bords du Léman. Mais la matière première, et pour l'instant, la fabrication se font en Chine donc le produit n'est pas encore complètement écolo.

Prix des boxer : entre 25 et 28 euros. En vente pour l'instant sur internet, et dans une petite dizaine de magasins à Chambéry, Albertville, Annecy, Thonon-les-bains, Evian-les-bains, Saint-Julien en genevois...