Une subvention d'un million d'euros pour la future Maison nationale de l'autisme

Le projet est dans les cartons depuis décembre 2021 : une Maison nationale de l'autisme va ouvrir en avril 2023 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Ce lundi, le conseil d'administration du Fonds de solidarité interdépartemental et d'investissement (FS2i), qui réunit les sept départements francililiens, a voté une subvention d'un million d'euros pour soutenir la structure.

Dans un communiqué, la FS2i affirme que cette "subvention fera l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens tripartite avec le Département de la Seine-Saint-Denis et l'association la « Maison nationale de l'autisme », dont les termes seront soumis à l'approbation du Conseil d'administration du 18 mars 2023". Elle ajoute que le projet est financé par l'Etat à hauteur de 1,7 million d'euros.

Accueillir, informer et accompagner les personnes atteintes d’autisme

La Maison de l’autisme sera située à proximité du campus Condorcet à Aubervilliers, et sera accessible via la ligne 12 du métro. Elle aura pour mission d’accueillir, d’informer et d’accompagner les personnes atteintes d’autisme et leurs familles en Île-de-France.

Seront regroupées dans ce bâtiment de 1.500 mètres carrés, les équipes du Groupement National des Centres Ressources Autisme (GNCRA), le Centre de ressources autisme d’Île-de-France, et Autisme Info Service.

Beaucoup de familles concernées en Seine-Saint-Denis

Toujours selon la FS2i, la Maison nationale de l’autisme "offrira aussi de multiples opportunités et services pour les associations, les familles et les acteurs institutionnels :

Accéder à des informations fiables et multiples grâce à une bibliothèque physique et numérique. Avec la mise à disposition d’un annuaire des acteurs identifiés par zone géographique, par type d’activité et de public permettra d’épauler les habitantes et habitants dans leurs démarches et les orienter vers l’organisme adéquat,

Sensibiliser et former les professionnels et professionnelles pour permettre une meilleure prise en charge des personnes autistes et de leurs aidants et aidantes, et sensibiliser le grand public aux troubles du spectre autistique,

Permettre des rencontres pour échanger entre pairs ou professionnelles et professionnels, et proposer des solutions de répit aux aidants et aidantes."

Si la structure est implantée en Seine-Saint-Denis, c'est parce que beaucoup de familles sont concernées par l'autisme mais font face à un manque de solutions de prises en charge spécialisées dans ce département.