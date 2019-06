Une subvention et de nouvelles ambitions pour le Planning familial en Bourgogne-Franche-Comté

Le seul et unique Planning familial de Bourgogne-Franche-Comté décroche une très importante subvention du Conseil régional. Une subvention cruciale pour le fonctionnement de cette association féministe et militante. De quoi nourrir des ambitions de reconquête du territoire Bourguignon.

Chalon-sur-Saône - France

Une éclaircie pour le seul et unique Planning familial de Bourgogne-Franche-Comté de Chalon-sur-Saône. Cette association féministe et militante qui promeut la contraception et le droit à l'avortement dans les écoles, les quartiers prioritaires de la ville ou encore les festivals, survit grâce aux subventions.

30 000 euros pour le Planning familial

Ce jeudi 27 juin 2019 le Conseil régional en a voté une très importante de 30 000 euros ce qui représente les 3/4 de son budget annuel. Cet argent va aider le Planning familial à assurer ses missions reconnues d'utilité publique et soutenues par le ministère de la santé. L'an dernier ce sont entre 350 et 400 personnes qui ont été reçues au téléphone ou dans ses locaux de Chalon-sur-Saône.

Patricia Barbier, co-présidente du Planning familial 71 © Radio France - Thomas Nougaillon

L'argent va servir à créer des permanences en Saône-et-Loire

Cet argent va permettre de continuer à payer les 2 salariées et de créer des permanences dans tout le département de Saône-et-Loire et, pourquoi pas à terme, de la Grande Région. Patricia Barbier, co-présidente du Planning familial 71. "On rencontre les personnes qui sont intéressées par notre projet, à savoir créer des permanences dans les locaux des mairies en lien avec les assistantes sociales. Ces permanences seront d'une demie-journée par semaine, on va essayer d'établir un calendrier avec une communication en amont pour prévenir les gens qu'ils peuvent venir nous rencontrer, nous poser des questions ou pour toute demande de conseils."

Veiller au respect du droit de l'avortement

Le Planning familial a pour mission de veiller au respect du droit à l'avortement. Un droit qui n'est pas remis en cause en France même s'il convient de rester vigilant. Claire Léglise est conseillère conjugale et familiale au Planning familial 71. "Effectivement la loi existe, les textes sont là, l'accès à l'IVG est bien garanti dans notre pays. Mais la réalité c'est que l'accès à l'IVG est gêné dans les faits. C'est à dire qu'on a de plus de mal à avoir des échographies de datation rapidement et gratuites. On a beaucoup de gynécologues (pratiquant l'avortement ndlr.) qui partent en retraite tandis que la nouvelle génération n'est pas très friande de ces pratiques. Donc concrètement, si les femmes ont le droit d'accéder à l'IVG elles n'en n'ont pas toujours la possibilité de manière aisée."

Claire Léglise conseillère conjugale et familiale au Planning familial 71 © Radio France - Thomas Nougaillon

"La santé sexuelle prend cher"

C'est tout l'intérêt de l'action associative du Planning familial. "Nous faisons partie des associations qui alertent à ce sujet là. Et comme la santé en ce moment "prend cher" (avec les baisses de crédits ndlr.) je peux vous dire que la santé sexuelle prend encore plus cher" déplore Claire Léglise.

Comment joindre le Planning familial?

Le Planning familial né en 1956 s'est ensuite développé à travers toute la France. Il a perdu nombre de ses permanences départementales avec le développement dans les années 70 des "centres de planification". Ce sont des lieux de prises en charge techniques et médicales implanté généralement dans les hôpitaux. Pour bénéficier de conseils concernant la contraception ou l'IVG contactez le Planning familial 71 du lundi au samedi de 9h à 20h au 0 800 08 11 11 (numéro vert et donc gratuit). Vous pouvez également vous rendre à la permanence de Chalon-sur-Saône tous les mercredis, sans rendez-vous au 9 rue Philibert-Léon-Couturier. Ou sur rendez-vous au 03.85.93.01.84 ou par mel : planningfamilial71@orange.fr.