Une surtaxe en hausse pour les résidences secondaires : le Conseil de Paris a dit oui

Le Conseil de Paris a voté le triplement de la surtaxe sur les résidences secondaires dans la capitale mardi. La droite dénonce un "matraquage fiscal".

Un "matraquage fiscal", c'est ainsi que les Républicains qualifient la surtaxe qui a été votée mardi par le Conseil de Paris pour les résidences secondaires dans la capitale. La Mairie de Paris a proposé le triplement de cette taxe. La mesure a été votée par les socialistes, les écologistes et le Parti de gauche. La taxe d'habitation passe de 20% à 60% pour les résidences secondaires dans les zones tendues de Paris.

Cette surtaxe est destinée à lutter contre le nombre grandissant des meublés touristiques, type airbnb, qui fait diminuer l'offre locative habituelle. Cette taxe pourrait rapporter 43 millions d'euros, estime la capitale.

Pour le groupe communiste, on ne va pas encore assez loin. Il faudrait à nouveau tripler cette taxe. Elle atteindrait alors les 2.700 euros en moyenne. Cela pourrait "être dissuasif " et cela permettrait de voir revenir sur le marché de la location traditionnelle "des dizaines de milliers de logements et faire baisser les prix d'au moins 20%" affirme Jacques Baudrier.

Jérôme Dubus (LR) a une autre analyse. Pour lui, les meublés touristiques "complètent une offre hôtelière insuffisante."

Pour l'UDI-MoDem, la mesure ne sera pas dissuasive, elle n'est "qu'une opportunité de plus de remplir les caisses de la Ville de Paris", a indiqué Eric Azière, président du groupe.

"Personne ne peut accepter que nous ayons autant de logements vides à Paris alors que nous avons tant besoin de logements pour les familles", a lancé Ian Brossat, l'adjoint PCF au logement de la maire PS Anne Hidalgo.