Une tentative de suicide toutes les 10 minutes en France chez les ados

A l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide, France Bleu Isère met l'accent ce mardi matin sur le suicide chez les jeunes, c'est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 24 ans. L'association "Phare-enfants-parents" interpelle le gouvernement.

Isère, France

"Il y a en France chaque année dix mille personnes, tous ages confondus, qui mettent fin à leurs jours, c'est a dire 2,5 fois plus que le nombre de morts sur la route, or personne n'en parle" se désole, ce mardi sur France Bleu Isère Thérèse Hannier la présidente de l'association "Phare-enfants-parents" dont le but est justement d’œuvrer à la prévention du suicide. principalement chez les jeunes. Aujourd'hui en France il y a une tentative de suicide chez des adolescents toutes les 40 secondes.

Thérèse Hannier interpelle le gouvernement et demande la mise en place d'un plan d'action avec des moyens à la clé. "Il faut se saisir de ce fléau avec la même détermination que les pouvoirs publics s'occupent de la sécurité routière, même si les moyens d'actions sont évidemment différents, la répression n'ayant pas sa place chez les personnes suicidaires."

La présidente du Phare, rappelle par ailleurs l'importance de prendre au sérieux les tentatives de suicide. "Une première tentative multiplie par soixante le risque de mourir par suicide dans les cinq ans".

Interrogée sur l'impact des réseaux sociaux dans une société du paraître, de l'image, et de la compétition, Thérèse Hannier appelle à utiliser ces outils justement comme des moyens de prévention "pour faire passer des messages aux adolescents en souffrance". Elle rappelle aussi l'importance de parler, d'écouter, de dialoguer.

Cliquez ici pour contacter l'association Phare-enfants-parents : sa ligne d'écoute 01 43 46 00 62.

D'autres numéros de téléphone utiles :

SOS Amité : 09 72 39 40 50

Suicide écoute : 01 45 39 40 00