Une terrasse sous un abribus à Marseille : l'image sourire du déconfinement

Un verre en terrasse ? Oui ! Mais comment fait-on quand il n'y a plus de places de libres ? A Marseille, certains ont choisi de s'installer sous un abribus ! L'image prise à La Corderie fait le tour des réseaux sociaux et fait bien rire les Marseillais.

Depuis mercredi 19 mai et le déconfinement, les places en terrasses sont limitées : seulement des places de six convives, avec 50% de la jauge habituelle. La Ville de Marseille a mis en place le dispositif des "terrasses éphémères" : les bars et restaurants peuvent empiéter sur le domaine public et même sur les places de stationnement si cela ne gêne pas la circulation et s'ils respectent une charte d’engagement et la mise en œuvre de la distanciation physique.

"On a tous souri devant cette photo mais non, on n'installe pas de table dans les abribus", réagit l'adjointe au commerce Rebecca Bernardi. "Je vais relire la charte ce soir", ironise t-elle, "mais ne vous inquiétez pas, c'est très encadré, tous les acteurs veulent la même chose : réussir ce déconfinement".