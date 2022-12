Une toiture s'effondre à Cuers : plusieurs immeubles évacués

Une partie de toiture d'un immeuble de trois étages s'est effondrée à Cuers ce dimanche. Il s'agit du bâtiment abritant le salon de thé Saloon Games, place Jean-François Bernard. Les secours sont intervenus, personne n'est blessé mais plusieurs personnes seront relogées, selon les informations de la gendarmerie et des pompiers.

Après l'incident, la mairie prend un arrêté de péril imminent et met en place une déviation et un périmètre de sécurité. Selon les pompiers du Var, cet arrêté concernera trois immeubles et quatre commerces : une boucherie, le salon de thé, un pressing et un bar-restaurant. Un expert mandaté par la préfecture du Var doit inspecter les bâtiments voisins ce lundi, ces derniers présentant des fissures.