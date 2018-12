Une tombola pour gagner les chaussures d'Hugo Lloris et aider le petit Noé à guérir

Le Mans, France

"Noé, notre petit guerrier touche par son courage de nombreuses personnes. Parmi elles Marine et Hugo Lloris". C'est ainsi que Sabrina et Christopher, qui habitent au Mans, présentent la tombola mise en place pour les soutenir. Leur petit garçon, âgé de huit mois, est atteint du syndrome de Zellweger, une maladie génétique très rare, détectée quelques jours après sa naissance. Cette pathologie, qui limite considérablement son espérance de vie, ne dispose d'aucun traitement, à ce jour, dans le monde. Raison pour laquelle les deux parents se battent pour récolter des fonds et faire avancer la recherche. "Je souhaitais contacter des personnes qui puissent nous sortir de l'ombre", explique la maman de Noé. La jeune femme a tenté sa chance auprès de plusieurs compagnes de joueurs de football. Et c'est Marine Lloris qui a répondu. "Grâce à elle, nous avons pas mal de retours positifs. Ça nous fait chaud au cœur. Et surtout, ça nous pousse dans notre combat, ça nous donne encore plus de niak !"

Pour trouver un traitement, il faut de l'argent

A la clé, pour le vainqueur de cette tombola : une paire de chaussures dédicacées d'Hugo Lloris, gardien et capitaine de l'équipe de France de football. Ce jeu sur Internet se clôture le dimanche 16 décembre à midi. "C'est ensuite notre nièce de huit ans qui fera le tirage au sort avec sa main innocente", raconte Sabrina Crabbe. Vendredi, le compteur affichait 1.500 euros. Une première collecte organisée par la famille les mois précédents a permis de récolter 7.000€, une seconde plus de 4.000€. "Comme toutes notre autres actions, cette tombola est vraiment faite pour aider à financer la recherche afin que les médecins trouvent un traitement pour Noé et pour les 175 autres enfants dans le monde atteints de ce syndrome de Zellweger", assure la maman du petit garçon. "Faute d'argent, la recherche est au ralenti. C'est la raison pour laquelle on pousse les choses pour qu'une thérapie probante puisse voir le jour". Malgré l'épreuve, la jeune femme garde le moral : "ça peut arriver très vite comme mettre des années".

Agé de huit mois, Noé "va un peu mieux", relève sa maman. "Il évolue à son rythme, il a un peu plus de tonus, ses crises d'épilépise se sont bien calmées". Marine Lloris ne s'est pas contentée d'expédier une paire de chaussures de son mari. Elle prend régulièrement des nouvelles du petit garçon. "Un contact est établi, c'est super!", se réjouit Sabrina Crabbe.