Une tonne de nourriture : le challenge du cœur des élèves de Lure

Cette opération pourrait être baptisée le challenge du cœur. A Lure, les élèves du collège Albert Jacquard, du lycée et des écoles de Lure (Jean-Macé, Ferry, La Pologne et La Halle) et de Roye viennent de lancer une collecte de denrées alimentaires au profit des Restos du coeur dont la campagne d'hiver débute ce mardi. Objectif, récolter une tonne de marchandises d'ici le 4 décembre.

Au profit de l'antenne luronne des Restos

Dans chaque établissement, les élèves sont invités à apporter de la farine, des pâtes, de l'huile et autres plats en conserves. Au collège, une cinquantaine d'élèves sont investis dans l'action : les enfants atteints de handicap du dispositif Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) et deux classes de sixièmes. " Sur le collège, il y a quasiment 900 élèves et 100 adultes. Si chacun amène un kilo de quelque chose, on arrive à la tonne rien que sur le collège", explique Claire Biny Allingry, l'enseignante du dispositif Ulis.

La pesée aux poids et à la balance

Dans une classe, des poids et une balance ont été mis sur une table de la salle. Tout ce qui est ramené au collège pour les Restos du cœur est pesé.

Toutes les denrées qui sont ramenées au collège pour les Restos du cœur sont pesées. Ici les enfants du dispositif Ulis en plein travail avec leur enseignante © Radio France - Nicolas Wilhelm

La marchandise sera ensuite distribuée à l'antenne des Restos du coeur de Lure. Grâce à cette grande collecte, les élèves comprennent encore plus l'importance de l'association caritative fondée par Coluche. " Ca représente une grande aide aux personnes démunies. Nous, on a la chance d'avoir de l'argent pour s'acheter de la nourriture. Certains ne peuvent pas se nourrir surtout avec des enfants. C'est le plaisir d'offrir. En plus avec le contexte sanitaire, il y en a beaucoup de gens qui perdent leur travail. J'espère qu'on pourra aider pas mal de monde grâce à ce projet", explique des élèves de sixièmes fiers de rendre service aux personnes en difficulté.

Prés de 100 kilos collectés en une semaine

En une semaine, le collège Albert Jacquard a déjà récolté prés de 100 kilos de denrées. La collecte se poursuit jusqu'au 4 décembre ainsi que dans les trois écoles de la ville, au lycée Colomb et à l'école de Roye. C'est l'école Jules Ferry de Lure qui avait lancé l'opération il y a quatre ans.