Une tourangelle atteinte de la mucoviscidose se lance pour défi de boucler le marathon de Paris ce dimanche

Une tourangelle se lance un sacré défi, boucler son premier marathon. Et quel marathon, celui de Paris ! Celui-ci s'élancera ce dimanche matin des Champs-Elysées. Des dizaines de milliers de participants sont attendus. Et si l'on vous parle d'un sacré défi, c'est parce que cette tourangelle de 33 ans est atteinte de la mucoviscidose, une maladie mortelle qui provoque notamment des difficultés respiratoires. Pour Justine Murat, ce marathon revêt donc une importance toute particulière.

L'idée de se surpasser, d'aller au-delà de la maladie - Justine Murat

Quand elle nait à la fin des années 80, le sport n'est pas vraiment conseillé pour les malades de la mucoviscidose. Aujourd'hui, la médecine a revu ses positions. Elle qui pratique la course, mais aussi la danse et l'escalade, voit même le sport comme un médicament. "Le sport s'avère être l'une des meilleures solutions, en plus des kinésithérapies respiratoires, pour pouvoir justement drainer ces mucus qui obstruent toutes nos muqueuses, entre autres les poumons. Et bien forcément, on va mieux".

Une avancée dans la prise en charge

C'est après avoir bouclé les derniers 20 kilomètres de Tours qu'elle s'est donné pour défi de se lancer dans le marathon de Paris. "C'est l'idée de se surpasser, comme tous les coureurs pour un marathon. Sauf que là, en plus de mettre cette condition de santé qui peut être faible, c'est dire elle m'aura pas, je vais aller au-delà de ça".

En bouclant ce marathon, elle veut aussi saluer une vraie avancée dans la prise en charge de sa maladie, un nouveau traitement, une trithérapie, dont elle bénéficie depuis plusieurs mois et qui lui a changé son quotidien. "J'ai passé un hiver sans cure intraveineuse. Je n'avais plus besoin de Ventoline, d'antihistaminiques. Ça, c'est vraiment le gros point positif".

Une collecte de dons lancée

Histoire de rappeler que les dons pour la recherche ne sont pas vains, puisque ce sont en partie eux qui ont permis l'arrivée de ce nouveau traitement. Pour apporter d'ailleurs son soutien à la recherche sur la mucoviscidose, Justine Murat a lancé sa propre collecte de dons, à l'occasion de son marathon, sur le site officiel Vaincre la mucoviscidose. 100% de vos dons iront à cette cause.

L'objectif de Justine est de finir cette course sans se blesser, et dans l'idéal de la boucler en 4h.