Une tourangelle dans le ciel de l'Alaska

Son enfance à Tours, elle l'a passé à regarder les Alphajets de l'école de chasse. A 33 ans, elle vole chaque jour au dessus du plus grand des 52 états américains.

C'est au début plutôt vers l'hélicoptère que Catheline s'était dirigée. Dans l'armée de Terre d'abord, en 2013. Et durant 4 ans.

Ensuite, c'est dans l'Oregon qu'elle apprend le pilotage des avions. Devenue instructrice, elle quitte l'Oregon pour l'Alaska. Mais avec le confinement, elle se retrouve sans travail. Mais pas sans motivation. Car Catheline va, à force de ténacité et de courage, intégrer la société DesertAir, basée à Anchorage, la capitale de l'Alaska.

Un DC-3 de la société DesertAir Alaska - desertairalaska.com

Catheline est l'une des deux femmes dans le monde à piloter un DC-3. Un avion exceptionnel, bimoteur à hélices, produit par la compagnie américaine Douglas Aircraft entre 1936 et 1945. Sa vitesse et son rayon d'action ont révolutionné à l'époque le transport aérien, en proposant plus de 3400 km d'autonomie.

Le DC-3 de Catheline Léoni, sur une piste en Alaska - Catheline Léoni

Le quotidien de la tourangelle, c'est de survoler chaque jour ces paysages faits d'une nature sauvage et préservée, souvent gelée, où la température peut parfois descendre jusqu'à -35°.

Le survol de l'Alaska, le quotidien de Catheline Léoni - Catheline Léoni

D'un bout à l'autre de cet état de plus de 1 400 000 Km2, elle livre de la nourriture, de l’électroménager, des générateurs pour des hôpitaux… jusqu'à 3 tonnes de fret par vol.

De passage à Tours pour les fêtes de fin d'année, les pieds sur terre pour quelques jours seulement, Catheline a déjà hâte de décoller à nouveau !