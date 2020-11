Une tournée avec les gendarmes en contrôle du confinement

Ce sont deux véhicules, une camionnette et une voiture, qui tournent sur des chemins près du Pont de Normandie. Dedans, des gendarmes du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie). En renfort de l'Office français de la biodiversité, ils vérifient, ce dimanche 15 novembre, le long de la route de l'estuaire, que personne ne soit en train de braver le confinement. Notamment des chasseurs de petit gibier, non autorisés.

"Ils se garent sur le bord du chemin, détaille l'un des gendarmes. Il n'y a pas de parking. Puis ils rejoignent les marais. En théorie, s'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de chasseur." Justement, le chemin est très calme, la règle semble bien respectée. "La semaine précédente, on en a vu, détaille un collègue. Mais je pense qu'ils ont compris le message, tout rentre dans l'ordre. Il faudrait que cela continue", précise-t-il, estimant que la dissuasion a fonctionné.

"Savoir faire la part des choses".

Mais les gendarmes ne surveillent pas que les chasseurs, et aperçoivent une voiture garée sur le côté, et une moto qui tourne. Une famille, venue tester une mini-moto offerte à l'un des enfants. Pas d'attestation. Normalement, cela aurait dû être une amende de 135 euros par personne. Ils s'en tireront avec un rappel à l'ordre. "Si on avait relevé toutes les infractions, il y en avait pour plus de 350 euros. Mais ils ont vite compris, on ne les avait jamais vus, ils venaient d'arriver, ils étaient seuls... Il faut savoir faire la part des choses".

La stratégie de la dissuasion, toujours. La ronde durera tout l'après-midi.