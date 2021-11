PHOTOS - Une tranchée de la première guerre mondiale reconstruite à l'identique à Saint-Chinian

Plus de 300 élèves et les résidents de deux Ehpad ont visité cette semaine à Saint-Chinian (Hérault) l'exposition consacrée à la guerre de 14-18 où une tranchée très réaliste a été reconstituée par le comité du Souvenir français. Les scolaires peuvent contextualiser ce qu'ils ont appris en classe.

Depuis le début de la pandémie, de nombreux voyages scolaires ont été annulés à Verdun ou vers d'autres lieux historiques ne permettant pas aux plus jeunes de découvrir ce qu'ont vécu les Poilus au cours de la guerre de 14-18. Et c'est donc pour cette raison que les bénévoles du comité du Souvenir français ont décidé de reconstruire à l'identique une tranchée de la première guerre mondiale à Saint-Chinian.

Neuf mois de mobilisation pour la récupération de palettes, troncs d’arbres, sacs de sable, tôles, échelle d’assaut. Une casemate d’officier, un mémorial ont même été imaginés. Cette tranchée n'a pas été creusée pour des questions de sécurité et d'autorisation. Mais parcourir les 15 mètres de cet ouvrage ne laisse pas insensible le public sur les conditions de vie de nos aînés.

Exposition du comité du Souvenir Français (novembre 2021) © Radio France - Stéfane Pocher

Plus de 300 élèves de Saint-Chinian, Cessenon-sur-Orb et Capestang, de la primaire au collège, se sont rendus sur place. C'est le cas des élèves de CE1 de Corine Trinquier : '"Nous avions déjà abordés ce thème en classe. C'est l'aboutissement d'un travail. Là, c'est concret. Ils sont petits. Ils n'arrivent pas à contextualiser. Là, ils voient des objets."

"Malgré tout ce qu'on leur explique en classe, ce qui restera c'est ce qu'ils auront vu ici."

''Les enfants comprennent mieux cette guerre de tranchée qu'ils ont du mal à contextualiser en classe''- Corine Trinquier Copier

Une exposition sur les as de l'aviation est à découvrir au même endroit grave à un prêt de l'ONACVG (Office national des anciens combattants et victimes de guerre) avec des animations vidéos, mannequins en uniformes et panneaux explicatif.

Un public curieux et fasciné

Le public est invité depuis ce lundi à parcourir cet ouvrage à l'abbatiale de Saint-Chinian. Des résidents de deux Ehpad ont, par ailleurs, fait le déplacement.

"On n'imaginait pas avoir autant de monde, confie Philippe Godia, vice-président du comité du Souvenir français saint-chinianais. Nous avons eu la visite de gens de Béziers, Montpellier. Ils avaient eu écho de cette tranchée sur les réseaux sociaux".

''Nous avons fait au mieux pour réaliser cette tranchée de 14-18''- Philippe Godia, vice-président du Comité du Souvenir Français Saint-Chinianais. Copier

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de l’une des missions du Souvenir français qui est de transmettre la mémoire aux jeunes générations. L'exposition est encore visible ce week-end.

Exposition première guerre mondiale Saint-Chinian - Comité du Souvenir Français

