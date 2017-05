Une traversée de l'Argonne en courant pour mieux faire connaître...l'Argonne

Un membre de l'association Argonne parc naturel régional se lance un défi ce samedi 6 mai : traverser l'Argonne en courant, pour mieux faire connaître ce territoire et promouvoir la création d'un parc naturel régional. Les amateurs de course à pied ou de VTT sont invités à le rejoindre.

Plus de 120 kilomètres, en 12 heures, en courant : voilà très exactement ce que va tenter de réaliser Romain Sophys, un membre de l'association "Argonne parc naturel régional" ce samedi 6 mai. "Depuis un mois je fais à peu près entre 100 et 150 kilomètres par semaine donc l'équivalent de la traversée je le fais en une semaine, pour pouvoir la faire le jour J en 12 heures...", explique Romain Sophys. Le départ est prévu à 5h30 depuis l'étang du Grand Morinval à Laheycourt, dans la Meuse. Et tout au long du parcours, du nord au sud de l'Argonne, le sportif espère être rejoint.

Par des amateurs de course à pied ou des amateurs de VTT. "J'ai déjà de nombreux contacts avec des gens qui veulent faire en VTT, c'est le moyen de transport le plus simple pour pouvoir de faire entièrement, ou en courant une partie... sachant qu'il faut compter 12 kilomètres à l'heure de moyenne sur le plat", souligne Romain Sophys. Une dizaine de bénévoles de l'association "Argonne parc naturel régional" seront présents pour encadrer le défi en quelque sorte, mais aussi aider au ravitaillement. Et l'idée c'est aussi de faire mieux connaître l'Argonne.

Une traversée de l'Argonne pour mieux faire connaitre le projet de parc naturel régional

Un territoire à cheval sur 3 départements -la Marne, les Ardennes et la Meuse- et l'association milite depuis 2009 pour la création d'un parc naturel régional. Le périmètre du projet, c'est 220 000 hectares dont 87 350 hectares de forets (soit près de 40 % du périmètre). Alors qu'est-ce que ça implique un parc naturel régional ? "Vous pouvez construire, chasser, cueillir des champignons ou installer une entreprise... mais en tout cas le parc est là pour veiller à ce que le développement économique soit accompagné par l'Europe, la région, l'Etat et de veiller également à ce que ça se fasse pas au détriment du patrimoine culturel et naturel...", souligne Grichka Levy, le salarié de l'association "Argonne parc naturel régional". Le rapport de l'association doit être remis en juin auprès de la région Grand Est.

Grichka Levy sur le projet de parc naturel régional de l'Argonne Copier

Pour plus d'informations sur le parcours et les animations rendez vous ici.