Une trentaine d'Amiénois va manifester à Paris contre les violences sexistes et sexuelles ce samedi

Stop aux violences sexistes et sexuelles, c'est ce que va réclamer une trentaine d'Amiénois à Paris ce samedi 20 novembre. Elle rejoint la manifestation organisée par le collectif féministe Nous Toutes. Cette mobilisation symbolique se tient à cinq jours de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Tous vont dénoncer, entre autres, le nombre dramatique de féminicides, il y en a déjà eu 101 en France cette année. A Amiens notamment, Claire qui a été tuée en mai dernier est la victime présumée de son compagnon.

Cette marche est aussi symbolique car elle est organisée à quelques mois de l'élection présidentielle. Léna, 20 ans, de Nous Toutes dans la Somme par exemple, sera dans le cortège parisien, justement pour alerter les candidats. Elle attend des vrais engagements cette fois, pour le prochain quinquennat.

"Emmanuel Macron avait prôné que c'était la grande cause du quinquennat et finalement, pas grand chose n'a été fait. Par exemple, quand on parle de bracelets anti-rapprochement, on en compte 379 mis en place en France face à 220.000 femmes victimes de violence", déplore cette étudiante.

On veut que ce soit réellement une priorité du prochain quinquennat

"On demande le financement de politiques publiques à la hauteur de l'enjeu. Cela passe par de la prévention, de l'éducation. On aimerait que ce soit fait de la même manière qu'avec la sécurité routière où on a l'ASSR au collège, nous, on veut un brevet de la non-violence", explique Léna, de Nous Toutes 80.

A Paris, les manifestants, dont la trentaine d'Amiénois, partiront à 14 heures de la Place de la République. D'autres marches sont prévues en France, près d'une soixantaine comme à Lille, Bordeaux et Lyon.