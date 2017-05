Pédophilie dans l'Église : une trentaine d'appels reçus à la cellule d'écoute de Montpellier

Le diocèse et le CHU de Montpellier ont dressé ce mercredi le bilan de la cellule d'écoute pour les victimes et les auteurs de violences sexuelles au sein de l'église catholique, lancée il y a un an. Trente deux appels ont été reçus mais au final, seulement huit victimes sont suivies à l'hôpital.

Tous les appels reçus depuis un an n'ont pas pu être exploités. Parfois la personne raccroche ou elle parle de violences en dehors de l'Église ou en dehors de la région.

Au final seulement huit victimes ont accepté un rendez-vous et un suivi a l'hôpital.

Ça ne veut pas dire qu'il y a peu de victimes. Mon hypothèse est qu'il est encore difficile d'évoquer les faits, d'en parler quand on a mis un mouchoir dessus depuis plusieurs dizaines d'années" - Mathieu Lacambre, psychiatre au CHU

Docteur Mathieu Lacambre psychaitre spécialisé dans la prise en charge des auteurs et victimes de violences sexuelles, coordonnateur du CRIAVS LR Copier

Les faits évoqués remontent aux années 60, 70 ou 80. Tous sont prescrits et d'ailleurs les auteurs sont morts. À l'époque, les victimes avaient entre 6 et 14 ans, certaines ont été abusées pendant une dizaine d'années. Toutes en gardent des séquelles et n'en ont jamais parlé jusqu'à aujourd'hui.

Le pardon de l'Église est important

Parallèlement au suivi médical nécessaire, les victimes peuvent rencontrer l'archevêque de Montpellier. Cinq d'entre elles ont accepté un rendez-vous avec Pierre-Marie Carré, une étape importante qui les aide à se reconstruire.

C'est un moment intense d'écoute. Je ne juge pas et puis comme les auteurs sont décédés, je demande pardon au nom de l'Église" - Monseigneur Carré

Pierre-Marie Carré archevêque du diocèse de Montpellier Copier

Le partenariat Église-CHU se poursuit. Le numéro reste le même : 07.68.55.00.43. Mais désormais, personne ne décroche. Un répondeur renvoie vers le CRIAVS (le centre spécialisé de l'hôpital) ou invite les victimes à envoyer un mail.

L'affiche de la cellule d'écoute © Radio France - Sébastien Garnier

L'archevêque Pierre-Marie Carré et Thomas Le Ludec le Directeur Général du CHU de Montpellier © Radio France - Sébastien Garnier