Montreuil : des collégiens en difficulté aidés dans leurs devoirs par des tuteurs

Des élèves en difficulté en français ou en mathématiques sont désormais aidés 3 à 4 fois par semaine par des tuteurs. Une initiative de la mairie de Montreuil avec l'association ZupdeCo. Le but c'est d'éviter le décrochage scolaire et d'accompagner ces collégiens vers le Brevet.

Depuis près de 10 ans, ZupdeCo aide des élèves dans les réseaux d'éducation prioritaires (REP) pour leurs devoirs avec du tutorat solidaire. "Accompagner un élève pour ses devoirs, et le faire sur la durée pendant 3 à 4 ans, fait que vous obtenez des élèves qui ont confiance en eux et qui acquièrent les savoirs fondamentaux", défend François-Afif Benthanane, le fondateur de Zupdeco.

Un manque de confiance en eux

L'association aide 2 200 élèves sur 13 départements, et pour la première fois à Montreuil, 35 élèves sont aidés chaque soir par 17 tuteurs. Des étudiants ou des personnes en service civique. "C'est valorisant de voir les élèves qui réussissent mieux, souffle Sofiane, étudiant tuteur. Ce qu'on constate, c'est surtout un manque de confiance en eux. On essaie de travailler sur ça, en disant que ce qu'ils font n'est pas inutile, qu'ils ont parfois raison. Et quand ils réussissent, c'est énorme pour eux !"

"La télévision, le téléphone, la Playstation"

Il faut dire que pour certains, avant l'aide de Zupdeco, les devoirs c'était pas trop ça. "Quand quelque chose était trop compliqué, j'abandonnais directement" explique Swan, en classe de 5eme. Son ami Donovan, en 6eme, lui avoue qu'il y avait trop de distractions. "A côté de moi, j'avais la télévision, le téléphone, la Playstation ..." Forcément, c'est plus compliqué pour se concentrer.

Les tuteurs apportent de la rigueur et de la méthode "car sans méthodologie, on est rien" explique Marion, tutrice en service civique. Il faut juste trouver la bonne distance explique la jeune femme, "les professeurs sont trop distants, et nous, le risque c'est qu'on soit trop proches d'eux." La principale du collège, Christelle Picard, explique quant à elle, que les jeunes étudiants sont des "modèles" pour ces collégiens au vu de leur parcours en études supérieures.

Montreuil en veut encore plus

La réussite est déjà là. Elle se voit sur les bulletins de note. "Avant j'avais 7 de moyenne en maths, confesse Adèle, 15 ans, aujourd'hui on m'a rendu un contrôle, j'ai eu 12". Une réussite qui rend fier Patrice Bessac, le maire communiste de Montreuil : "On veut étendre le dispositif à tout Montreuil." Et il lance un appel "il nous faut une quarantaine de bénévoles, j'appelle les étudiants à venir donner de leur temps." La mairie aimerait même que d'anciens montreuillois viennent aider les collégiens. Comme un retour aux sources.