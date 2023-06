Une trentaine d'opposants à l'A69 mobilisés à Vendine ce dimanche pour replanter un jardin potager

La mobilisation continue contre le projet de l'A69, la future autoroute entre Toulouse et Castres. Ce dimanche une trentaine d'opposants au projet autoroutier se sont rassemblés à Vendine (Haute-Garonne) sur le terrain du camping Les Platanes. C'est là qu'une petite dizaine d'opposants sont installés de manière permanente contre le projet de l'A69 depuis plusieurs semaines. Et c'est à côté de ce camp qu'ils ont replanté un jardin potager ce dimanche.

Replanter un potager détruit par Atosca

Il y a 15 jours les militants en avaient déjà planté un mais Atosca, le concessionnaire en charge du chantier, a détruit ce premier potager et installé des fils barbelés dans la foulée sur une partie du terrain où sont installés les militants. Ces derniers ont donc décidé de replanter un nouveau potager à quelques mètres de l'ancien. "Une manière de répondre à Atosca", selon les militants.

Sous un soleil de plomb les militants s'activent. L'un passe le motoculteur, l'autre plante, certains arrosent. Il y a plusieurs dizaines de plans de tomates, courgettes et autres légumes à planter. Tous ces plans ont été donnés par des agriculteurs de la région, qui sont opposés au projet autoroutier.

Parmi les militants, certains viennent de Toulouse, l'Isle-Jourdain, Castres ou encore de Vendine et ses alentours. Tous expliquent essayer de se relayer. Lucas par exemple, habite à Loubens-Lauragais, à moins de trois kilomètres du tracé de la future autoroute, il vient le plus régulièrement possible : "les semaines où je ne peux pas venir, je préviens et les semaines où je suis disponible je viens le plus possible. C'est ce que j'apprécie dans ce mouvement, personne ne juge, on s'engage quand on peut."

Faire durer la mobilisation

Depuis plusieurs mois le jeune architecte accorde plusieurs heures à la mobilisation en participant aux assemblés, en alimentant les réseaux sociaux mais aussi en étudiant les dossiers sur l'autoroute : "je passe des nuits entières à lire des rapports complexes. Je n'avais jamais fait ça avant mais je pense que dans nos vies il y a peu de moment où il faut se mobiliser et bien là ça en fait partie."

C'est le sentiment partagé par beaucoup ce dimanche à Vendine. Mais le plus dur c'est de convaincre les autres de l'importance de ne pas baisser les bras comme le rappelle Michel Costadau, membre de La Voie est Libre. "On ne prévoit pas de grosse mobilisation comme à Saïx d'ici la fin de l'été mais le gros événement de juin ça sera le dépôt du recours devant la justice. Ca va mettre un coup aux élus du Tarn qui soutiennent le projet. Et puis on verra comment les travaux évoluent."

Lucas est architecte de profession et depuis quelques mois il s'investit plusieurs heures chaque semaine contre le projet de l'A69 © Radio France - Alexandra Lagarde

Ce dimanche les opposants au projet de l'A69 ont prévu de planter plusieurs dizaines de plants donnés par les agriculteurs de la région. © Radio France - Alexandra Lagarde

Un peu moins d'une dizaine de personnes occupent de manière permanente le camping Les Platanes à Vendine (Haute-Garonne). © Radio France - Alexandra Lagarde

