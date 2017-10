Une trentaine de chiens et de chats ont trouvé une nouvelle famille à la SPA de Nîmes

Un week-end d'adoption s'achève à la SPA de Nîmes. C'était les journées portes ouvertes automne. Une trentaine de chats et chiens ont été adoptés sur 140 pensionnaires.

Vous êtes plutôt chien ou chat ? En tout cas les animaux ont besoin de vous, ils cherchent une nouvelle famille à la SPA de Nîmes. Ce week-end à l'occasion des portes ouvertes d'automne ils sont une trentaine a avoir trouvé nouveau foyer. C'est le cas de Luky, le nouveau chien de Kevin.

C'est un beau Yorkshire, j'ai craqué, il m'a regardé et je l'ai regardé. J'ai toujours vécu avec des chiens et ça faisait un an que j'attendais".