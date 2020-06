Une trentaine de communes reconnues en état de catastrophe naturelle pour les inondations de 2019

Une trentaine de communes des Alpes-Maritimes ont été reconnues bénéficiaires de l'état de catastrophe naturelle pour les événements de novembre et décembre 2019.

Depuis vendredi 12 juin, une trentaine de communes des Alpes-Maritimes ont été reconnues bénéficiaires de l'état de catastrophe naturelle pour les événements de novembre et décembre 2019 et ces terribles inondations. Les communes azuréenne le sont pour inondations, coulée de boue et mouvement de terrain.

La liste complète ci-dessous. Dorénavant les sinistrés ont 10 jours pour se faire reconnaître et bénéficier de cette reconnaissance particulière.