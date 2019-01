Une trentaine de gilets jaunes bloquent l'entrepôt Easydis

Besançon, France

Les policiers ont dû repousser des gilets jaunes qui bloquaient l'entrée et la sortie du site Eaysidis à Planoise. Un arrêté préfectoral interdit de manifester devant ces entrepôts depuis fin novembre.

Un arrêté préfectoral en cours

Une trentaine de gilets jaunes empêchaient les camions de pénétrer et de ressortir de la zone. Quelques minutes après leur arrivée, un policier s'est présenter à eux pour leur lire l'arrêté préfectoral. Il stipule une condamnation à six mois de prison et 7500€ d'amende, en cas d'occupation des lieux.

Les policiers les ont finalement repoussés pour libérer le passage. Si quelques tensions sont apparues entre forces de l'ordre et gilets jaunes, les manifestants ont quitté les lieux quelques minutes plus tard dans le calme.