Une trentaine de "gilets jaunes" du Pays de Montbéliard rassemblés en hommage à Steve

Une trentaine de "gilets jaunes" s'est rassemblée à Montbéliard samedi après-midi, près des Hexagones. Un rendez-vous pour rendre hommage à Steve, un jeune homme de 24 ans décédé lors de la fête de la musique à Nantes et dont le corps a été retrouvé lundi dans la Loire.

Montbéliard, France

Contre les violences policières, une trentaine de "gilets jaunes" s'est réunie à Montbéliard samedi après-midi. Ils sont aussi venus pour rendre hommage à Steve, 24 ans, dont le corps a été retrouvé ce lundi dans la Loire.

"On pense à ce jeune, mais aussi à tous ces gilets jaunes éborgnés lors des manifestations", glisse Christian, présent au rassemblement. Pour lui, comme pour toutes les personnes sur place, les violences policières vont trop loin. "Plus jamais ça ! On prend un chemin très autoritaire", déplore-t-il.

Des "gilets jaunes" émus

"Cela aurait pu être mon fils", affirme les larmes aux yeux Dominique, un autre "gilet jaune" du Pays de Montbéliard. "C'est un gamin qui n'avait rien demandé et qui avait encore de l'avenir devant lui", souffle-t-il.

Comme Dominique, tous sont très émus d'être là. "On est tous Steve, Adama ou toutes ces personnes qui sont mortes depuis le début du mouvement. [Pour Steve] je ne vois pas pourquoi les forces de l'ordre ont chargé cette nuit-là", lance Elodie, la voix tremblante.

La trentaine de "gilets jaunes" s'est rassemblée de manière pacifique près des Hexagones, avant de défiler vers le tribunal et de se disperser dans le calme.