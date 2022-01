Une manifestation à Sarlat pour demander davantage de moyens pour l'hôpital public

Une dizaine de manifestants se sont réunis ce mardi après-midi sur le parking de l'hôpital Jean Leclaire, à Sarlat, pour demander davantage de moyens pour l'hôpital public en France, selon les forces de l'ordre présente sur place. Selon le comité de défense de l'hôpital de Sarlat, ils étaient environ 25 sur place. Ils répondaient à un appel à la mobilisation national partout en France, avec une manifestation notamment organisée à Paris.

La pétition sous forme de carte postale que le comité de défense invitait à signer lors de la manifestation. - Comité de défense de l'hôpital de Sarlat

Une pétition sous forme de carte postale pour l'Elysée

Le comité de défense de l'hôpital de Sarlat a fait signer une pétition sous forme de carte postale, à envoyer à l'Elysée, pour demander "de toute urgence" des financements supplémentaires pour le système de santé, pour "former et embaucher" des soignants, "augmenter leurs salaires et ouvrir des lits et des structures" répondant aux besoins de la population.