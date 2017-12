Une trentaine de manifestants d'ATTAC refont la façade d'un revendeur Apple à Nîmes

Une trentaine de militants de l'association ATTAC "Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne" ont manifesté ce samedi après-midi à Nîmes contre la marque à la pomme.

Apple doit payer ses impôts ! Voilà le slogan des militants d'Attac "Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne" qui étaient ce samedi après-midi devant le magasin "iTribu" à Cap Costières à Nimes.

Comme dans d'autres villes de France, une trentaine de militants ont décoré de leur banderoles la devanture du magasin, revendeur officiel d’Apple et distribué des faux bons de réduction.

La CSG augmente, les APL baissent, une véritable transition écologique serait difficile à financer… Quand les pouvoirs publics s’attaqueront-ils enfin à l’évasion fiscale ? L’argent existe bel et bien. ATTAC poursuivra ses actions tant que ces injustices perdureront !" David, d'ATTAC Nîmes

Ils voulaient dénoncer l’évasion fiscale qu'ils accusent Apple d'organiser et "interpeller Apple pour qu’elle paye son amende de 13 milliards d’euros à laquelle l’a condamnée la Commission européenne, il y a plus d’un an."