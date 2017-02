Une trentaine de militaires s'entraînent à réagir en cas d'avalanche

Le Peloton de gendarmerie de haute montagne de Modane et le Groupement d'aguerrissement en montagne (Gam) ont réalisé ensemble à Valloire, le 13 février, un exercice de sauvetage dans les conditions réelles d'une avalanche afin d'améliorer la prise en charge des victimes emportées par la neige.

Une trentaine de militaires et de secouristes se retrouvent à Valloire dans le secteur du col du Galibier. La zone est difficilement accessible. Il faut emprunter une espèce de dameuse puis chausser les raquettes et marcher dix minutes. Le signal d'alerte vient de tomber, six personnes seraient ensevelies sous une avalanche. Pas de temps à perdre les militaires du Groupement d'aguerrissement en montagne partent les premiers.

Chaque seconde compte

Arrivés sur place, les militaires fouillent chaque recoin. Le temps de survie sous la neige est de 15 minutes environ. "Chaque seconde compte" explique le lieutenant-colonel Franck Bouchayer qui commande le Gam.

Très vite, une première victime est retrouvée grâce à son détecteur de victimes d'avalanche. Les premiers soins sont immédiatement prodigués.

Au-delà de quinze minutes, les chances de survie diminuent drastiquement pour les victimes ensevelies sous la neige. - Armée de terre

Une action coordonnée

Une demi-heure après leur arrivée, les militaires du Gam sont épaulés par le PGHM, venu en renfort. Il est temps d'évacuer les premières victimes. La pente est raide. Plusieurs personnes doivent retenir à la main des traîneaux.

Le PGHM, plus expérimenté sur ce genre d'opérations, indique les gestes à adopter. Pour Franck Bouchayer, cet exercice est très formateur.

"Nous sommes amenés à nous entraîner voire à combattre en montagne. Par conséquent, nous devons savoir nous secourir par nous-mêmes. Souvent dans une avalanche le secours en interne est le plus rapide et le plus efficace. C'est une vraie course contre la montre et on doit la gagner." Lieutenant-colonel Franck Bouchayer

Les militaires s'assurent d'abord de savoir si les voies respiratoires sont dégagées et si la victime n'est pas en état d'hypothermie. - Armée de terre

L'exercice a duré près de deux heures et c'est globalement un succès pour le PGHM et le Gam. Habitués chacun de leur côté à ce genre d'opérations, ils souhaitent organiser plus souvent des actions conjointes comme celle-ci.