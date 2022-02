Une trentaine de Périgourdins attendus vendredi matin pour rejoindre un "convoi de la liberté"

Ils veulent participer aux "convois de la liberté" qui roulent déjà vers Paris. Une trentaine de Périgourdins sont attendus ce vendredi matin dans la zone commerciale de Boulazac. Vers 6h15, ils devraient partir vers Limoges, pour rejoindre plusieurs conducteurs qui sont partis de plusieurs villes des Pyrénées, comme Tarbes ou Perpignan, et se sont déjà regroupés à Toulouse. L'étape suivante, ce sera Paris, vendredi après-midi.

Un mouvement inspiré du "Freedom convoy", né au Canada il y a deux semaines. À l'origine, des blocages de la capitale Ottawa, lancés par des camionneurs canadiens contre la décision de les obliger à être vaccinés pour franchir la frontière avec les États-Unis. Depuis, leur mouvement a été rejoint par de nombreux anti-pass sanitaire, et les manifestants bloquent depuis lundi un pont à la frontière nord.

Tout a augmenté : l'essence, l'électricité, le gaz...

En Dordogne, une trentaine de personnes vont donc rejoindre le convoi, et tenter, eux aussi, de faire route vers la capitale. Dans leurs rangs, des anti-pass sanitaire, et surtout des anciens gilets jaunes. Une initiative lancée par Christophe, gilet jaune et ancien président du club de boules de Rouffignac. Il demande "le retrait complet" du pass vaccinal, même si le gouvernement a annoncé sa fin probable au printemps. "Monsieur tout-le-monde aura besoin d'être vacciné pour aller travailler, c'est inadmissible", dénonce Christophe. Il parle aussi de revendications sur le pouvoir d'achat. "Tout a augmenté : l'essence, l'électricité, le gaz...", énumère-t-il.

Une opération escargot atour de Périgueux samedi

Vendredi, Christophe sera donc à la tête du convoi, dans sa Renault Laguna avec trois têtes de loup aux yeux rouges dessinées sur le capot. Le surnom du groupe ? La meute 24. L'objectif est donc de rallier Paris, sans savoir ensuite quel sera le mode d'action à la capitale. Bloquer, manifester ? La préfecture de police de paris a en tout cas interdit les blocages vendredi. "Un dispositif spécifique sera mis en place pour empêcher les blocages d'axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants à cette interdiction", écrit la préfecture de police dans un communiqué. Certains manifestants périgourdins souhaiteraient aussi rejoindre Bruxelles. Mais là aussi, la capitale belge a interdit la manifestation.

"C'est le travail d'un ami graffeur à Périgueux" explique Christophe, propriétaire de la voiture de tête. © Radio France - Marc Bertrand

Les manifestants ont déjà organisé, mercredi, une collecte de nourriture pour les soutenir. Et pour ceux qui ne partent pas à Paris, le collectif NoPass 24 organise une opération escargot samedi après-midi entre l'Aquacap de Champcevinel, le centre-ville de Périgueux et la zone commerciale de Boulazac.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



