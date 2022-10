Une trentaine de personnels de la petite enfance ont manifesté à Châteauroux

Auxiliaires de puériculture, éducatrices, infirmières, directrices de crèche, au total une trentaine de salariés du secteur de la petite enfance ont manifesté ce jeudi 6 octobre sur la place de la République à Châteauroux. L'appel à la grève est national avec pour objectif de dénoncer plusieurs dispositions récentes qui dégradent leurs conditions de travail, notamment l'arrivée de personnels non-diplômés dans les structures.

Une solution contreproductive face au manque de personnel

Sur le t-shirt d'Yvonne Hertault on peut lire "de l'accueil pas de la garderie". Cette directrice de crèche à Déols (Indre) est inquiète par un décret publié en juillet 2022. Il autorise 15% de personnels non-diplômés dans les crèches et micro-crèches. L'objectif c'est de palier le manque de moyens humains dans le secteur mais ce n'est pas la solution, au contraire, c'est même contreproductif selon cette directrice de crèche à Déols. "On nous parle de mettre des personnes non diplômées qu'il va falloir former, donc il va falloir demander aux gens sur le terrain de les former" c'est autant de temps en moins pour s'occuper des enfants souligne-t-elle.

Yvonne Hertault, directrice de crèche à Déols (Indre), est venue elle aussi manifester aux côtés des salariés. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"Si on fait des diplômes ce n'est pas pour rien" (Ophélie)

Ophélie est auxiliaire de puériculture depuis cinq ans à Ambrault, elle est venue avec des collègues exerçant à Neuvy-Pailloux . Pour exercer elle a passé des diplômes, des formations et quand elle en fait la liste, ça donne le tournis. "J'ai fait six mois de stage dans différents services en crèches, en institut médical et éducatif, en pédiatrie néonatale, en maternité et en centre maternel, puis je continue de me former en réflexologie plantaire, en massages pour bébé, en allaitement" explique la jeune femme, actuellement payée 1400 euros pour 35 heures par mois. Elle a donc beaucoup de mal à comprendre le décret : "On passe des diplômes, on a quand même des compétences particulières sur le développement psychologique moteur de l'enfant. Ce qui se passe au niveau neurologique et tout ça, c'est toute une schématique. Si on fait des diplômes, ce n'est pas pour rien".

Qui imagine un footballeur auxiliaire de puériculture ?

Un avis que partage Véronique Waguet-Touzet de la CFDT "à chacun son métier" lance-t-elle dans son micro devant les manifestantes. On imagine pas un maçon, un routier ou un joueur de football travailler du jour au lendemain dans une crèche explique-t-elle. Pourtant, elle l'affirme "on a reçu des C.V de footballeurs qui aimeraient bien s'occuper des enfants, c'est non. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les compétences. Ils n'ont pas la pédagogie pour travailler auprès de jeunes enfants. De même, nous, nous n'avons pas la forme physique pour aller courir sur un terrain de foot pendant deux heures et demie !"