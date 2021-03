Une trentaine de personnes devant la préfecture de Châteauroux contre la création d'un Centre de rétention

Plusieurs associations et collectifs dont Réseau éducation sans frontières (RSE), la Fédération syndicale unitaire (FSU), la France Insoumise ou encore Génération.s étaient rassemblés ce samedi matin devant la préfecture de Châteauroux pour "dire non" à la construction d'un Centre de rétention administrative (CRA) à Olivet (commune située dans la banlieue sud d'Orléans). En tout, une trentaine de personnes ont manifesté leur colère contre ce projet considéré comme "une prison qui ne dit pas son nom". Tous ensemble, ils ont décidé d'écrire une lettre ouverte au préfet de l'Indre et au président du Conseil départemental de l'Indre.

Dans cette lettre, associations et collectifs s'indignent après l'annonce faite par l'Etat de créer "trois nouveaux centres de rétention administrative à Orléans, Lyon et Bordeaux." L'ouverture de celui d'Olivet (Orléans) est prévu pour 2023. Un CRA est un lieu fermé dans lequel est envoyé et retenu un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement, dans l'attente de son renvoi forcé.

Les collectifs et mouvements politiques mobilisés dénoncent ces lieux où, disent-ils, "on enferme aussi les enfants, du nourrisson au jeune de 17 ans". Selon eux, ces lieux violent les droits de ces personnes : "Ce sont des condamnations sans jugement [...] Or, aucun enfermement ne peut avoir lieu sans jugement préalable." Ils demandent donc au préfet de "mettre fin aujourd'hui à cette politique inhumaine" et réclament "la mise en place d'une politique d'accueil digne pour toutes et tous".