Une trentaine de sans-abris hébergés depuis un an par les "Bureaux du cœur" en Sarthe

Un an après avoir lancé les Bureaux du cœur en Sarthe, initiative qui permet aux sans-abris d'être hébergés temporairement dans des locaux d'entreprise, le délégué de l'association Jean-Luc Catanzaro affiche un bilan très positif. Il est également à la barre de l'action solidaire "un regard un sourire un toit" qui a permis à 137 personnes de retrouver un logement depuis début 2020.

Un an d'existence pour les Bureaux du coeur en Sarthe : combien d'entreprises vous ont rejoint ?

Une bonne dizaine d'entreprises a rejoint l'aventure. Il y également un certain nombre de clubs d'entreprises et d'organisations professionnelles, qui relaient l'information pour nous aider. Le constat est simple : des bureaux chauffés la nuit et le week-end. Des gens dehors. L'idée, c'est de mettre à disposition les locaux. Ce n'est pas de l'hébergement, la durée moyenne du séjour est de deux mois, trois mois, le temps de trouver des solutions de logement à la personne. On lui donne de l'air, en fait, pour qu'elle travaille son dossier logement avec les associations.

"Un petit endroit où dormir, se poser"

On ne demande pas aux entreprises de faire l'accompagnement social puisque les associations le font. Ce qu'on demande, c'est simplement un petit endroit pour dormir, pour se poser, se laver et puis une petite armoire pour poser quelques affaires. L'idéal, c'est quand même d'avoir un morceau de table et un micro-ondes pour manger à l'occasion.

Une trentaine de personnes hébergées temporairement, en une année : c'est donc un succès.

Ce qui fait le succès de l'opération, ce sont les partenariats avec les associations locales (...) elles font vraiment du bon boulot. La durée moyenne du séjour est de deux mois parce que pendant ces deux mois, elles travaillent avec la personne pour trouver une solution de sortie à cet hébergement provisoire. Il faut savoir qu'on est reconnus Fondation de France, au niveau national, l'association est dans une vingtaine de villes. En un an, elle a aidé 90 personnes. Sur la Sarthe, on a fait 32 personnes. On est les champions de France !

Un mot sur "un regard un sourire un toit", l'autre action solidaire pour l'hébergement des sans-abris, sur le long terme cette fois. bientôt trois ans que vous l'avez lancée en Sarthe.

Un regard, un sourire, un toit, c'est ce qu'on appelle de l'intermédiation locative. Les entreprises et les propriétaires privés signent un bail avec une association. La personne qui est dans le logement est accompagnée, paie le loyer à l'association et non pas au propriétaire. Cela garantit l'accompagnement et le loyer. Et à la fin de la période d'accompagnement, si tout le monde est d'accord, le bail peut glisser vers l'occupant qui devient locataire. On est à 137 personnes aidées et 75 propriétaires aujourd'hui. C'est un grand bonheur.