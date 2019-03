Une trentaine de surveillants de prison mobilisés à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Les surveillants de prison se mobilisent aujourd'hui ce mercredi. Après l'agression de deux d'entre eux mardi matin à Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, par un détenu radicalisé, plusieurs syndicats appellent à un blocage de tous les établissements pénitentiaires du pays. A Mont-de-Marsan, une trentaine de surveillants se sont rassemblés à 6h30 devant les portes de l'établissement du centre pénitentiaire de Pémégnan.

"A Mont-de-Marsan aussi on se sent concerné", explique , Fabio Cologni, délégué Force Ouvrière, joint ce matin par France Bleu Gascogne "vous avez vu les événements de janvier 2018 avec la mobilisation qui s'en est suivie. Nous sommes concernés aussi par toute la violence. _Notre collègue s'est fait agressé il y a 10 jours, très sauvagement_. On est tous concernés. On ne parle pas que de Mont-de-Marsan, il y a eu Condé, il y a eu aussi une agression très violente sur Château-Thierry, Angoulême".

Les personnels pénitentiaires demandent plus de moyens. "Le budget a été augmenté, certes, mais vous voyez qu'en terme de sécurité et d'indemnités c'est le statut quo" déplore le syndicaliste landais.