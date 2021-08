Sur le mythique triathlon Embrun Man, la Blancoise Marion Sicot décroche la deuxième place

C'est une course mythique et terriblement exigeante sur le plan physique et mental. L'Embrun Man se déroulait dimanche 15 août dans les Hautes-Alpes. La cycliste professionnelle Marion Sicot, originaire du Blanc et née à Orléans, a terminé à la deuxième place du classement féminin du triathlon.