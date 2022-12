Une très grosse panne coupe internet à plus de 20.000 foyers en Dordogne

Internet ne fonctionne pas actuellement pour plus de 20.000 clients d'Orange en Périgord Noir et depuis ce mardi, 14h30, à cause d'un problème sur un très gros câble qui est enterré.

Une panne touche deux antennes mobiles situées à Larzac (près de Belvès) et à Meyrals. D'autres clients d'autres opérateurs tels que Free sont également touchés par cette panne à Sarlat, Montignac et Terrasson-Lavilledieu.

Orange a mobilisé de nombreux techniciens pour tenter de réparer la panne.