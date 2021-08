Une tribune contre la corrida signée par quatre députés des Bouches-du-Rhône et du Var

Une trentaine de députés et de sénateurs signent une tribune à charge contre la corrida dans le JDD, ce dimanche. Ils demandent l'interdiction de la tauromachie. Parmi les signataires, on retrouve quatre députés des Bouches-du-Rhône et du Var.

Députés et sénateurs s'allient contre la corrida. Ils sont 35 à signer une tribune publiée dans le JDD, ce dimanche. Beaucoup d'élus La République en Marche, MoDem, Les Républicains et Agir. On retrouve notamment les députés MoDem Mohamed Laqhila (Bouches-du-Rhône) et Philippe Michel-Kleisbauer (Var), la députée LREM Anne-Laurence Petel (Bouches-du-Rhône) et le député LR Eric Diard (Var).

Ce texte fait suite à la diffusion d'une vidéo par la Fondation Brigitte Bardot d’une corrida organisée le 14 juillet dans le Gard (voir ci-dessous). Elle montre la mise à mort de deux veaux et quatre taureaux. La fondation a également lancée une campagne d'affichage, notamment dans les Landes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ils demandent l'interdiction totale de la corrida

"La corrida est une pratique barbare et n’est pas digne du pays civilisé dont nous sommes les élus", explique les élus dans leur tribune. Ils citent un sondage de 2019 qui montre que 82% des Français estimaient que "tout acte de cruauté commis envers un animal devait être condamné sur l’ensemble du territoire français, sans dérogation pour la corrida".

Les élus signataires demandent l'abrogation de l’alinéa 7 de l’article 521-1 du Code pénal. Ce texte exclut la corrida des actes de cruauté envers les animaux. Ces élus et sénateurs veulent donc tout simplement l'interdiction de la corrida et autres spectacles montrant des "tortures animales", sans exception.