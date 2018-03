Metz, France

C'est un projet très attendu qui se concrétise enfin. Les supporters du FC Metz pourront bientôt vibrer et chanter pour les Grenats dans une tribune sud toute neuve.

Le chantier va se faire en deux étapes. D'abord, la démolition de la tribune sud actuelle, vétuste, prévue à la fin de la saison prochaine, le 26 mai 2019. Les travaux de construction commenceront ensuite et la nouvelle tribune sera inaugurée un an plus tard, à la reprise du championnat 2020-2021. Entre temps, les vestiaires seront déplacés sur le parking derrière la tribune ouest, celle qui longe l'A31.

Un projet de 30 millions d'euros

Ce projet est financé à la fois par les collectivités locales et par le club. Les deux entités partagent le portefeuille des travaux. Le FC Metz, par l'intermédiaire de son président Bernard Serin, met donc plus de 15 millions d'euros sur la table : " C'est indispensable. J'ai décidé de ne plus attendre car cela fait 10 ans que j'essaie de lancer ce projet avec 100 % de fonds publics. Et je me suis aperçu que c'était impossible. C'était donc nécessaire de prendre une partie de cet investissement à notre charge."

Les collectivités locales (la ville de Metz, le département et la région), elles, verseront le reste, soit 14,5 millions d'euros. Dans le détail, 5 millions d'euros seront apportés par la ville de Metz, 5 millions également par le conseil département et 4,5 millions par la région Grand Est.

Grâce à cette tribune, la capacité d'accueil du stade Saint-Symphorien augmente, de 25.600 places à 30.000.