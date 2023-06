Une troisième coulée verte à Nice ! Ou ? Quand ? Combien d'hectares ?

La deuxième coulée verte, on vous dit à quoi devrait ressembler la troisième

Jamais deux sans trois. C'est sur cet adage que le maire de Nice annonce dans Nice Matin une troisième coulée verte. Après celle du centre-ville dont les travaux d'extensions ont débuté et celle qui doit voir jour à l'ouest entre Nikaïa et le stade de l'Allianz Riviera.

Où ?

C'est à l'est que le nouveau poumon vert de la ville est annoncé par le maire, en plein cœur du quartier Saint Roch, à l'emplacement de la gare de fret. "Trois quarts des voies ne servent plus à rien" selon Christian Estrosi puisqu'il n'y a quasiment plus de train de marchandises.

Pourquoi ?

Cet endroit est un îlot de chaleur. "Il y fait dix degrés de plus que sur la coulée verte" selon le maire, qui profite de travaux de la SNCF pour imposer un cahier des charges strict sur le plan environnemental.

Le projet

Il réclame des bâtiments en terre cuite et des espaces vacants végétalisés. Christian Estrosi souhaite avec ce projet reconnecter entre eux les quartiers grâce à "une promenade arborée et des pistes cyclables d'ici 2026 ou 2027"

Combien d'hectares ?

Christian Estrosi parle de quelques dizaines d'hectares. Pour rappel, avec les travaux prolongeant la promenade du Paillon, vingt hectare de végétation seront situés à la fin du chantier en centre ville.

Qui finance ?

La ville profite que la SNCF lance ce plan de modernisation du site et effectue des travaux pour avoir une nouvelle coulée verte "à moindre cout" selon le maire.