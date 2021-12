Une troisième mission habitée de Blue Origin a décollé pour l'espace

Six passagers, dont la fille du premier Américain dans l'espace, ont décollé ce samedi pour quelques minutes à plus de 100 kilomètres d'altitude à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin. Il s'agit du troisième vol habité de l'entreprise de Jeff Bezos.

Il s'agit du troisième vol habité de Blue Origin, l'entreprise spatiale du milliardaire Jeff Bezos, qui avait lui-même fait le voyage lors du premier lancement en juillet. Une fusée a décollé ce samedi du Texas avec six passagers à son bord. Parmi eux, Laura Shepard Churchley, la fille du premier Américain à avoir voyagé dans l'espace, il y a 60 ans. La fusée a décollé à 9h01 heure locale, soit 15h01 en France. Les passagers ont atterri 11 minutes plus tard.

C'est la première fois que la capsule de la fusée New Shepard, nommée justement en référence au pionnier de l'espace américain Alan Shepard, est à pleine capacité. Les précédents vols n'avaient jusqu'ici compté que quatre passagers.

Parmi les autres passagers, se trouvent également à bord une célébrité américaine, le présentateur de télévision et ancien joueur professionnel de football américain Michael Strahan, et quatre passagers ayant eux payé pour le voyage : les hommes d'affaires Dylan Taylor et Evan Dick, et un père et son enfant, Lane et Cameron Bess, 23 ans. Le prix du billet n'est pas connu.

Comment se déroule le vol ?

La fusée décolle à la verticale et à environ 75 kilomètres d'altitude, la capsule se sépare du lanceur, poursuivant sa trajectoire jusqu'à atteindre plus de 100 kilomètres jusqu'à la "ligne de Karman", qui marque le début de l'espace selon la convention internationale. Les passagers peuvent alors se détacher de leurs sièges, flotter quelques instants en apesanteur, et admirer la courbure de la Terre à travers de très grands hublots.

Le lanceur revient automatiquement se poser sur une piste, tandis que la capsule entame elle une chute libre pour revenir vers la Terre, avant d'être freinée par des parachutes, puis des rétrofusées.

Alan Shepard avait effectué le 5 mai 1961 un vol dans l'espace de 15 minutes, 23 jours après le vol historique du Soviétique Youri Gagarine, qui était lui le premier humain dans l'espace. Alan Shepard est aussi le cinquième des douze hommes à avoir foulé à ce jour le sol lunaire. Il est décédé en 1998.

La capsule est en chute libre pour revenir vers la Terre, avant d'être freinée par des parachutes, puis des rétrofusées. - BLUE ORIGIN