Strasbourg : il se fait dépasser à plus de 50 km/h par une trottinette électrique en plein centre ville

Un utilisateur de trottinette électrique... très pressé ! La scène se passe à Strasbourg, il y a environ un mois. Un jeune motard se fait soudainement doubler à peu près à hauteur des Halles par une trottinette électrique !

Le motard tente alors de le rattraper, avec grande difficulté. Il faut dire que l'utilisateur de la trottinette roule... à un peu plus de 50 km/h ! "On s'est arrêté, et je lui ai demandé à combien pouvait monter la trottinette électrique. Et il m'a dit qu'elle monte à 80km/h", décrit le motard, joins par téléphone.

Une trottinette qui puisse rivaliser avec moto, ça m'a un peu choqué" - le motard, auteur de la vidéo.

Rappelons que la vitesse maximale autorisée pour les trottinettes électriques est de... 25 km/h ! Autre question : va-t-il sur l'autoroute avec ? "Non" répond l'usager de la trottinette... avant d'avouer avoir déjà essayé !

Rappelons que les trottinettes électriques ne doivent pas aller plus vite que 25 km/h en ville, qu'elles sont bien sûr interdites sur l'autoroute. Et que les dépassements par la droite sont aussi interdits...