Une troupe de comédiens handicapés jouent ce week-end à la Rochelle

Une troupe de théâtre, avec des comédiens à mobilité réduite ou souffrant de troubles de la mémoire, se produit ce week-end à la salle des fêtes de Villeneuve-Les-Salines. Le théâtre est pour eux le moyen de se dépasser, et d'oublier leurs souffrances.

C'est la metteur en scène Sophie Naud qui a eu l'idée de créer cette troupe de théâtre pas tout à fait comme les autres, il y a 7 ans au sein de l' association "la petite vague" dans le quartier de Villeneuve-Les-Salines à La Rochelle. "Parce que le théâtre c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen d'expression et ces personnes ont aussi beaucoup de choses à dire" explique Sophie Naud

Les 7 comédiens se retrouvent chaque semaine pour répéter. Ils arrivent souvent accompagnés car se sont des personnes à mobilité réduite , d'autres souffrent de troubles de la mémoire comme Stéphane victime d'un accident il y a près de 15 ans: "c'est formidable dit-il nous sommes toute une bande d'handicapés , on lui raconte (à Sophie Naud) nos ressentis, nos impressions et en fonction de ce qu'on dit , Sophie fait une pièce de théâtre ".

Samedi, les comédiens joueront une pièce intitulée : GR : Service public. Il s'agit d'une illustration des difficultés que rencontrent parfois les usagers avec leurs administrations.

Avec sa prothèse au genou, Geneviève a du mal à se déplacer, mais c'est avec le sourire qu'elle vient répéter. Elle retrouve ses amis, des comédiens qui comme elle, souffrent d'un handicap, et elle se sent soudain beaucoup mieux.

"Je me regarde moins le nombril, je me rends compte que je ne suis pas toute seule , qu'il y en a d'autres et qu'ils me portent vers le haut, on se porte tous", confie Geneviève.

Geneviève et Stéphane deux comédiens handicapés © Radio France - Catherine Berchadsky

Sophie Naud, la metteur en scène, fait tout, de son côté pour réduire les déplacements et prévoir beaucoup de temps assis sur scène. Elle colle aussi des textes sur les tables pour aider ceux qui ont des problèmes de mémoire. La metteur en scène, qui avoue avoir beaucoup d'amour pour ses acteurs qui forcent le respect .