Une Ukrainienne, ancienne étudiante à Rennes, traduit pour les réfugiés qui fuient la guerre

"J'étais dans le train d'évacuation et j'ai fêté mon anniversaire sur le chemin, en allant à Rennes!" Vasylyna Golovnya préfère rire de cette situation. Le 27 février dernier, soit trois jours après le début de l'offensive russe en Ukraine, la jeune femme fêtait ses 30 ans, alors qu'elle était en train de fuir Kiev, sa ville natale.

Après un court passage en Pologne, elle prend la direction de Rennes, laissant derrière elle ses parents, son appartement et son chat. "Il fallait rester lucide, et prendre ces décisions. Faire sa valise, se demander ce qu'il va se passer pour ma famille...", explique-t-elle. Le choix de Rennes n'est pas anodin : c'est ici que Vasylyna a commencé ses études lorsqu'elle avait 18 ans. En tout, elle aura passé sept ans en France, raison pour laquelle elle parle aussi bien français. Elle met d'ailleurs cet atout à profit en travaillant, bénévolement, à la préfecture. Elle aide les Ukrainiens qui viennent d'arriver en Bretagne dans leurs démarches administratives.

Un rôle de psychologue

"Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on ne peut pas expliquer, quand on ne peut pas comprendre les choses, quand on est perdus, qu'on a quitté son domicile qui n'existe peut-être plus?", s'interroge-t-elle. "J'essaye d'être utile." Vasylyna ne se contente pas de traduire et interpréter, puisqu'elle fait face à une population qui fuit la guerre et ses traumatismes. "Pendant ma permanence, j'ai eu des gens qui arrivaient de l'Est de l'Ukraine, Kharkiv ou d'autres villes qui ont été très touchées. Leur état mental était assez particulier. J'avais une mission de psychologue, alors que je ne suis pas psychologue".

En plus de ce bénévolat, Vasylyna doit également avancer dans ses propres démarches : retrouver un travail et un appartement, le temps que la situation s'apaise dans son pays.