Une Unité d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger créée au CHU de Nîmes

Assurer une meilleure prise en charge des enfants victimes de violences en un seul et même lieu. C'est l'objectif de l'UAPED, l'Unité d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger créée au CHU de Nîmes à travers la convention signée ce vendredi entre les services de police et gendarmerie, la justice, le département du Gard et l'hôpital. Ces acteurs coopéraient déjà. Cette unité va permettre de mieux coordonner leur action selon Cécile Gensac, la procureure de la République de Nîmes." Ces mineurs victimes de violences sont confrontés aux forces de police et de gendarmerie devant lesquelles ils doivent raconter des choses. Ils ont le support du corps médical mais même à l'hôpital, ils vont devoir passer par l'unité médico-judiciaire, un médecin légiste, qui va évaluer pour la justice, les blessures qu'ils ont. La convention qu'on a signé formalise la façon qu'on a de travailler ensemble parce qu'à force de se connaitre, on peut comprendre les impératifs des uns et des autres dans l'unique but de favoriser la prise en charge de l'enfant."

90 enfants entendus par le médecin légiste en 2022

C'est souvent aux urgences qu'arrivent ces enfants victimes de violences. Ils sont aussi amenés par les forces de l'ordre ou la justice. "La maltraitance sur les enfants n'épargne aucune classe sociale confie le professeur Tu-Anh Tran, chef du service de pédiatrie au CHU de Nîmes. Nous ne sommes pas là pour juger mais pour les prendre en charge. On les accueille, on les soigne sur le plan physique et sur le plan psychologique. La blessure est ancrée physiquement et psychiquement. Il faut des années pour que l'enfant puisse faire le deuil de ce traumatisme." C'est aussi à l'hôpital , dans une salle spécialement aménagée, la salle "Mélanie" que les enfants sont entendus dans le cadre des enquêtes. Selon le Dr Mounir Ben Slima, chef de service de médecine légale, ce sont 90 mineurs qui y ont été reçus en 2022. Il constate, comme le procureur de la République d'Alès, une aggravation des actes commis contre eux. Le chiffre des violences lui, reste sensiblement le même. La nouvelle unité créée au CHU de Nîmes devrait permettre une meilleure communication entre tous les services. "Aujourd'hui, elle se passe très bien explique le Dr Philippe Fournier, médecin aux urgences pédiatriques, demain elle sera régulière et organisée, c'est le gros avantage." Des médecins qui tous, espèrent davantage de moyens pour mieux accueillir ces enfants victimes de violences.

