Une usine zéro plastique à Carpentras !

C'est un objectif à faire pâlir les plus grands groupes de la distribution qu'une entreprise du Vaucluse s'apprête à remplir. Juste Bio, à Carpentras, qui commercialise des fruits secs, sera bientôt une usine sans plastique et sans déchet polluant.

Carpentras, France

Sur la chaîne d'emballage, pour empaqueter les amandes et autres noix de cajou : du carton, du papier recyclé, et bientôt plus du tout de plastique. Juste Bio, une société de 75 salariés située à Carpentras (Vaucluse) qui commercialise des fruits secs en supermarché, sera d'ici le 1er janvier 2020 une usine sans rejet de plastique ni même de déchet polluant. Mais comment est-ce possible ?

"On s'est dit qu'on allait d'abord enlever tout ce qui n'était pas nécessaire dans l'emballage, affirme Franck Bonfils, le fondateur de Juste Bio. Pour commencer, tout ce qui est vendu en supermarché peut l'être en vrac. Pour notre irréductible gamme de sachets conditionnés, on a tout simplement cherché à remplacer le plastique par du bio-plastique".

Du bio-plastique biodégradable et compostable

Stéphanie Falanga du service recherche et développement a ainsi travaillé sur le projet pendant deux ansavec son équipe. "Il s'agit de cellulose à base de pâte à papier et d'amidon de maïs", détaille-t-elle en pointant ce qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un sachet en plastique. "On l'a mis dans le compost et il se dégrade. Au bout de neuf semaines il se fragmente et au bout de 24 semaines il a complètement disparu". Le sachet est donc biodégradable. Restait à prouver qu'il était compostable.

"On a fait un test de croissance d'une plante, qui a fonctionné, poursuit Stéphanie Falanga. C'est un test d'éco-toxicité pour vérifier qu'il n'y a pas trop de résidus de métaux lourds qui empêcheraient les plantes de pousser".

Sauf que Franck Bonfils n'a pas voulu s'arrêter en si bon chemin. "Prenons l'étiquette du carton, continue le fondateur de l'entreprise, elle était embêtante car pas très bio, avec sa colle. Nous avons fait le choix de l'enlever et d'inscrire les informations directement sur le carton. Mais là encore, j'étais embêté par l'encre polluante. Nous avons donc investi dans une machine laser qui n'utilise pas d'encre pour écrire. Même principe pour le scotch : nous avons acheté une machine qui ferme les cartons avec de la colle végétale". Petit à petit, l'objectif se rapproche, "Juste Bio" aura totalement éliminé ses déchets polluants d'ici 2020.