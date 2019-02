Une vague de solidarité pour une petite boutique de jeux vidéo cambriolée aux Sables-d'Olonne

Un rassemblement de soutien se tient samedi 9 février devant le magasin Dynamite Games, cambriolé fin janvier. Une vidéo postée par les amis du gérant au lendemain des faits dépasse les 40 000 vues et depuis, une vague de soutiens déferle sur le commerçant.

Les Sables-d'Olonne, France

"C'est un truc de fou. Je reçois des appels de gens qui sont en Corse, à Paris ou à Nantes. Il y a même un vieux monsieur qui m'a souhaité bon courage, il était en pleurs au téléphone", s'étonne encore Wilfried Delarue. Le gérant du magasin Dynamite Games, un petit commerce indépendant en périphérie des Sables d'Olonne, voit déferler une énorme vague de soutiens depuis le cambriolage de son magasin dans la nuit du 29 au 30 janvier.

Les cambrioleurs sont entrés de nuit, ils ont emporté les jeux neufs, des accessoires, il y en a pour 42 000 euros. Et les assurance ne m'en rembourseront au mieux que 15 000. Je risque de devoir fermer la boutique - Wilfried

Depuis, le gérant s'est rendu compte que sa police d'assurance le couvre bien en-dessous de la valeur de sa marchandise. Et il n'a pas de trésorerie pour racheter des jeux neufs : "Sans jeux neufs, les gens ne viennent plus, parce que c'est ce qu'ils veulent acheter avant tout", se désole-t-il. Mais dès le cambriolage, une chaîne de solidarité s'est formée autour de son commerce. Jusqu'à l'organisation d'un rassemblement, ce samedi 9 février, à 16 heures devant sa boutique : "On attend 100 à 300 personnes", affirme le gérant du restaurant voisin qui prêtera ses cuisines pour l'occasion.

40 000 vues sur les réseaux, 5000€ récoltés

"C'est mon meilleur ami qui a commencé avec mon voisin, ils ont fait une vidéo pour montrer les dégâts du magasin et demander de l'aide. Mon meilleur ami m'a dit : 'il faudrait au moins 6 000 vues', aujourd'hui, on en est à 40 000 !", s'exclame le commerçant, qui reçoit aujourd'hui des marques de solidarités de toute la ville, et même au-delà.

Je n'en reviens pas, des inconnus passent au magasin, il y a des affiches partout dans les Sables-d'Olonne, même mon concurrent Micromania l'a partagé sur son site. Je me dois de rester en place pour tous ces gens qui m'aident - Wilfried

"Moi j'ai cette fibre commerçante des années 1990, quand on s'appelait par les prénoms dans les magasins de centre-ville. Je me rends compte aujourd'hui que cet état d'esprit là, il vaut quelque chose", affirme celui qui, par exemple, propose à ses clients des réparations de manettes plutôt que d'avoir à en racheter une à chaque fois qu'on l'a jeté par terre après un game over.

Une cagnotte en ligne a été lancée, et avec les dons en mains propres, la cagnotte pour aider le commerçant monte jusqu'à 5000€. Pas sûr que ce soit assez pour lui permettre de redémarrer sereinement, mais, dit-il, "vu cet élan de solidarité, je me dois de rester en place et de continuer".