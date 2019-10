Une Varoise crée une association pour venir en aide aux familles dont les proches sont dans un Ehpad

Var, France

C'est parce qu'elle a été elle-même démunie face au manque d'explications de la direction de l'Ehpad dans laquelle sa maman est résidente depuis deux ans, qu'une Varoise vient de créer l'AVAPV, l'Association Victoria Aide aux Personnes Vulnérables. Florence Aillet a en effet déposé plainte contre l'Etablissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes dans lequel elle a placé sa maman de 98 ans. Il a été diagnostiqué chez cette dernière "une fracture de l'épaule" que "personne n'est en mesure de m'expliquer" détaille la plaignante qui considère qu'"on a laissé quelqu'un de vulnérable sans assistance".

Le 25 septembre dernier, elle rend visite à sa maman et remarque rapidement une immobilité du bras gauche. "Et quand j'essaye de lui bouger, elle souffre". Florence Aillet indique avoir interrogé le personnel, mais personne n'est en mesure de lui répondre sur l'état de cette patiente qui est totalement dépendante. .Jusqu'en fin d'après-midi, elle reçoit un appel de l'Ehpad : sa maman vient d'être déshabillée pour être couchée, et présente au niveau de bras, un énorme hématome. Bilan, une fracture de l'épaule.

"J'ai placé ma maman parce que je ne pouvais plus assurer son maintien à domicile. Et quand on lit la brochure d'un Ehpad, on vous assure que votre proche sera bien pris en charge et que sa dignité sera préservée. Or on se rend compte très rapidement que ça n'est pas le cas du tout, et que notre proche n'est pas heureux". Florence Aillet veut donc des réponses, et c'est dans cet esprit qu'elle a déposé plainte. "Il ne s'agit pas de maltraitance à proprement parler mais plus de manque de personnel, et de formations de certains de ses personnels" conclut la présidente de l'AVAPV.

La prise en charge des personnes âgées dépendantes, Behdja Behar, représentante syndicale CGT à l'Ehpad du Malmont à Draguignan, la connait bien, et la dénonce. "Aujourd'hui, nous sommes quatre le matin et trois l'après-midi pour prendre en charge 40 résidents. Cela veut dire que même s'il veut dormir, nous sommes obligés de réveiller le premier patient vers 6h15 pour la douche hebdomadaire. Et encore maintenant, nous sommes passés à une douche tous les 15 jours, faute de temps. Et comme l'après-midi, ça n'est pas mieux, nous sommes obligés de commencer le coucher à 14h. Même s'ils ne sont pas dans le noir, ça veut dire que certains patients restent allongés jusqu'au lendemain matin. On les aime nos patients, mais ils se sentent de plus en plus seuls. Il n'y a quasiment plus d'activités, faute de temps aussi. Et pourtant, le loyer des résidents, lui, ne baisse pas. C'est pas facile tous les jours" détaille l'élue qui indique qu'en "10 ans d'exercice, les conditions se sont beaucoup dégradées" évoquant "la maltraitance institutionnelle".

Contact AVAPV : 06 16 38 54 49