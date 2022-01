Une vaste opération de chasse aux sangliers sur le littoral après une "explosion" des dégâts

Ce samedi et dimanche, 70 communes du littoral sont arpentées par des chasseurs pour lever des sangliers. Les agriculteurs alertent depuis plusieurs années sur leur prolifération et les dégradations causées dans leurs cultures et élevages. Les secteurs de Calais, Boulogne-sur-mer, Montreuil et Saint-Omer sont concernés.

Climat et chasse attractive

Plusieurs phénomènes pourraient expliquer la profusion de sangliers sur la côte. "L'année dernière les chênes ont produit beaucoup de glands, précise Pierre-André Masset le président de la section agriculteurs chasseurs à la FDSEA du Pas-de-Calais. Les sangliers ont pu bien se nourrir et donc bien se reproduire."

Gérald Cazin, agriculteur à Alincthun, a installé des caméras sur son exploitation pour surveiller les sangliers. - Gérald Cazin

Autre facteur, les températures sont restées douces ces derniers hivers. La plupart des marcassins ont pu survivre, ce qui a fait augmenter le cheptel. "Et les chasseurs les nourrissent. Certains ont un intérêt à multiplier les sangliers, ils vont en faire de l'argent."

Quatre fois plus de dégâts en quatre ans

D'après la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Pas-de-Calais, "on constate une explosion des dégradations. En quatre ans, les ravages engendrés par les sangliers ont été multipliés par quatre." Alors dans le Boulonnais, les agriculteurs ne cachent plus leur ras-le-bol.

Depuis trois ans c'est une catastrophe

Gérald Cazin est agriculteur depuis 20 ans à Alincthun. Les sangliers ont toujours fait des dégâts sur ces parcelles mais de façon limitée, 100 à 200 mètres carré par an. "Mais depuis trois ans c'est une catastrophe, je perds au moins 3 à 5 ha par an, déplore Gérald Cazin. Moi je ne suis pas chasseur, chacun ses loisirs mais je ne dois pas payer pour celui des autres." Cet éleveur de vaches laitières estime le coût de ses pertes à environ 7000 euros par an.

Une exploitation de maïs touchée par les sangliers aux abords de la forêt de Desvres.

Le sanglier retourne la terre afin de trouver des vers. © Radio France - Diane Sprimont

Gérald Cazin craint encore une détérioration de la situation étant donné que les sangliers n'a pas de prédateurs dans le département. A quelques kilomètres de là, à Bournonville, Vincent Bertin, s'inquiète des années à venir, "s'approvisionner en fourrage dans le secteur va devenir de plus en plus compliqué. Nos prairies pour faire du foin sont détruites."

En moyenne, Hervé Duvivier et Vincent Bertin retrouvent des parcelles de champs détruites un jour sur deux dans leurs exploitations aux abords de la forêt de Desvres. © Radio France - Diane Sprimont

Les ravages peuvent être déclarés à la fédération de chasse départementale qui indemnise les agriculteurs. Mais pour le monde agricole, "l'argent ne suffit plus".