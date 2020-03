Une vauclusienne confinée en Nouvelle-Zélande

Une vauclusienne est bloquée en Nouvelle Zélande à cause de la pandémie de Coronavirus. La jeune femme originaire de Saint-Saturnin-les-Avignon achevait un séjour touristique aux antipodes lorsque le confinement a peu à peu touché les aéroports et les escales de transit.

Selon l'ambassade de France en Nouvelle Zélande, 2 700 français sont bloqués comme Charline Putti. La vauclusienne espère rentrer dans quelques jours via le Qatar, dernière route aérienne possible depuis la Nouvelle Zélande. Elle a payé son billet 2.000 euros mais une place dans l'avion se négocie désormais autour 15.000 euros pour un retour qui n'est pas garanti.

Retour peut-être par le Qatar mais on est jamais sûr qu'un avion décolle

Charline Putti s'inquiète car la situation sanitaire évolue sans cesse et elle n'est pas certaine de pouvoir rentrer en France : "on a pris un vol pour espérer rentrer par le Qatar. C'est la dernière route commerciale qui fonctionne encore. On n'est jamais sûr qu'un avion décolle ou qu'une route aérienne puisque les zones de transit ferment très vite. Même ce vol dans quelques jours, on n'est pas surs de l'avoir..."

Avec son compagnon, la vauclusienne est confinée en Nouvelle Zélande. Elle redoute des frais qui s'accumulent. Le confinement loin de chez soi peut devenir pénible et très onéreux Charlie Putti explique que "la situation sanitaire ici est meilleure qu'en France donc la Nouvelle Zélande n'est pas prioritaire pour un rapatriement. Nous sommes confinés depuis quatre jours dans un petit studio mais pour certains, c'est plus compliqué dans des campings, sous tentes ou dans des campings-cars. Des français sont venus en famille avec deux ou trois enfants et pour eux les frais s'accumulent assez vite. La situation devient assez inquiétante".