"Une véloroute sud Calvados pour faire le tour du département" - Sophie Simonnet, conseillère départementale

La Normandie est la région qui a le plus augmenté son nombre de pistes cyclables sécurisées ! Plus 8,26% en 2022, selon une étude réalisée par l'application mobile gratuite Géovélo. On peut pédaler dans la région sur 3 500 km de pistes cyclables sécurisées et 1 000 km dans le Calvados, environ. Ce qu'a confirmé sur France Bleu Normandie, ce vendredi matin, Sophie Simonnet, conseillère départementale et référente vélo dans le Calvados.

ⓘ Publicité

"Notre dernière enquête montre que la part modale de la voiture commence à baisser dans le centre-ville de Caen" - Sophie Simonnet

Et ce n'est pas fini selon l'élu, qui parle d'une "Véloroute sud Calvados" pour faire le tour du département dans quelques années : "Le département du Calvados est un département qui, évidemment, a une grande ville centre avec Caen et Caen la Mer, mais qui est aussi un département rural. On a un très gros projet qui est de créer une nouvelle voie "Véloroute sud", qui va relier tout le sud du Calvados, qui sera en fait la parallèle de la "Vélo Maritime" (1 500 km à vélo de la Manche à la Mer du Nord). C'est notre grand projet du mandat et on va y consacrer un budget conséquent. On va commencer à travailler le tracé et l'objectif, ça sera de faire le tour du Calvados à vélo".

loading