Une Vendéenne avec les Bleues à la Coupe du monde de foot

Constance Picaud (au centre) a été retenue pour la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande.

Parmi les 23 joueuses retenues par le sélectionneur des Bleues, pour la Coupe du monde de foot en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août, il y a la Vendéenne Constance Picaud. La jeune femme de 25 ans est née à Challans et elle est passée par plusieurs clubs du département avant de rejoindre le PSG dont elle est la gardienne de but depuis 2021.

Beauvoir, La Garnarche puis La Roche-sur-Yon

Constance Picaud a commencé à jouer au foot en club quand elle avait 9 ans, à l'US Mararis-Beauvoir. Elle a aussi joué une saison à La Garnarche avant de rejoindre l'ESOF La Roche-sur-Yon à 17 ans. D'abord gardienne remplaçante, elle prend la place de titulaire quand le club descend en deuxième division. À cette époque, elle a un contrat amateur. En plus du foot, elle a deux emplois et elle est aussi pompier volontaire.

Premier contrat pro au Havre

Elle signe son premier contrat pro au Havre en 2019 avant de rejoindre le Paris-Saint-Germain en 2021. Un tournoi féminin porte son nom à Challans où elle a fait un saut au mois de juin avant de retourner préparer la Coupe du monde.

Les Bleues entameront le mondial face à la Jamaïque, le 23 juillet à Sydney.