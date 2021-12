Une grande vente aux enchères est organisée ce vendredi et ce samedi à Ouest Enchères situé à Nantes. Les lots sont des colis qui n'ont pas été réclamés et qui sont devenus propriété de La Poste. Tout l'argent récolté ira à l'Association des Familles d'Enfants Handicapés de la Poste et d'Orange.

Une vente aux enchères caritative avec les colis non réclamés de La Poste à Nantes

Cette vente aux enchères a rassemblé plus de 120 personnes au fil de la journée et plus de 2.000 internautes

Des dizaines de tables remplies de produits high-tech et de jouets sont installées dans la salle de vente de Ouest Enchères à Nantes ce vendredi. Devant l'entrée, plusieurs personnes font la queue avant même l'ouverture des portes. Ce vendredi et ce samedi, une grande vente aux enchères caritative a lieu. Tout l'argent récupéré sera reversé à l'Association des Familles d'Enfants Handicapés de la Poste et d'Orange (AFEH).

Autre particularité, les lots sont des objets qui se trouvaient dans des colis. Quand ces derniers ne sont pas réclamés, ils deviennent la propriété de La Poste au bout de trois mois. "Le but premier est de le restituer à l'expéditeur ou au destinataire, malheureusement ce n'est pas toujours possible", explique Antoine Thébault, directeur du service client du centre La Poste de Libourne. C'est un lieu unique en France où sont traités tous ces colis perdus.

Une queue s'est formée à l'entrée de la salle de ventes avant même l'ouverture © Radio France - Matthieu Bonhoure

L'explosion des livraisons

"Nous prévoyons l'envoi de 500 millions de colis cette année", indique Antoine Thébault. C'est 30 millions de paquets de plus que l'année 2020. Une augmentation constante depuis plusieurs années des livraisons qui est liée au développement des achats par Internet. Dans la salle de vente, les potentiels acheteurs font un tour pour vérifier que les lots sont en bon état.

Avec son chemisier vert, Yamina est venue avec son compagnon Samuel. Les deux aimeraient repartir avec une console de jeux vidéos de chez Sony, la Playstation 5. Un produit en rupture depuis sa sortie à cause des pénuries liées au Covid-19. "Notre fils de 24 ans, Jean-Baptiste, cherche cette console depuis un an, il devait l'avoir à Noël dernier, raconte Yamina. C'est son anniversaire samedi prochain, ça pourrait être drôle si on arrive à l'avoir."

Les produits sont tous installés à la vue des acheteurs sur des étagères © Radio France - Matthieu Bonhoure

Aide financière

"C'est important qu'ils puissent savoir où va aller leur argent", détaille Marie-Anne Bouron, la présidente départementale de l'AFEH. Cette bénévole de l'association présente les objectifs de l'association juste avant le début de la vente, devant 90 personnes dans la salle et plus de 1.200 sur Internet. L'année passée, plus de 140.000 euros ont été récoltés avec cette vente.

"Le matériel adapté coûte cher et ça va permettre d'aider certaines familles", dit Anne-Marie Bouron. Comme exemple, elle prend un lit-douche, un de ces objets vaut entre 1.500 et 7.000 euros. Une somme conséquente qui n'est pas entièrement remboursée par la mutuelle et la Sécurité Sociale.

Rapidité

La vente commence, et la commissaire-priseuse présente les lots listés sur un grand document de plusieurs pages. Elle anime les interactions entre la salle et ceux qui enchérissent sur Internet. La console de jeux vidéos convoitée par Yamina arrive, prix de départ 170 euros, mais presque instantanément quelqu'un annonce 650 euros, un souffle de surprise parcourt la salle. Puis une autre personne enchérit à 850 euros. "Vous savez qu'elles sont très recherchées", commente la commissaire-priseuse.

Elle est adjugée, et Yamina n'a même pas pu faire une proposition. "Je me suis fixée 550 euros comme limite, souffle-t-elle. C'est pas grave il y en a d'autres." Au fil de la journée, près de 120 personnes sont passées dans la salle, et plus de 2.000 par Internet. Ce samedi, ce sont des jouets qui seront mis aux enchères.